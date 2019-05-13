بالصور: شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى!!

شاركت الإعلامية لجين عمران متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بصور من أحدث إطلالاتها، وبدت مختلفة بشكل كبير بعد تغيير تفصيل بسيط في وجهها، وهو لون العينين، ومن خلال الإعلان الذي تشارك فيه لإحدى ماركات العدسات اللاصقة، اختارت عمران اللون الأخضر، ليتغير من خلالها شكلها بالكامل، وتبدو إلى حد كبير شبيهة بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، بحسب تعليقات متابعيها، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها الجديدة وتغزلوا بجمالها الدائم وحرصها على التجديد، لافتين إلى أن لون العدسات اللاصقة يليق بها وبلوني بشرتها وشعرها، ولم يكن شكلها مزعج مثل غيرها من المشاهير الذين يقومون بإعلانات مشابهة.

ويذكر أن الإعلامية السعودية أعلنت أنها ستشارك في مهرجان “بساط الريح” الخيري بدورته العشرين والذي يقام سنويا في شهر رمضان في المملكة.