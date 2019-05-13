شاهد: زوج ميغان ماركل السابق يُقيم حفل زفاف فاخر

بعد مرور ما يقرب من عام على زفاف ميغان ماركل الملكي، شهد أمس السبت زفاف زوج ميغان السابق المخرج تريفور إنجلسون 42 عامًا. وتزوج تريفور من تريسي كورلاند 31 عامًا ابنة المليونير ستانفورد كورلاند، في حفل زفاف فاخر في منتجع “روزوود ميرامار بيتش” في “مونتسيتو” بكاليفورنيا. وبدت العروس في غاية السعادة والجاذبية، ووفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وارتدت “تريسي” فستانًا ناعمًا كان بطله الدانتيل، ذا نفشة بسيطة وطرحة طويلة، كما تميز بتصميم الأوف شولدر. وأكملت العروس إطلالتها بخصلات ويفي جذابة ومكياج رقيق، بالإضافة إلى ابتسامتها العريضة التي زينتها، بينما ارتدى “تريفور” بدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود.

وأراد العروسان أجواء استثنائية في زفافهما لإمتاع ضيوفهما، حيث تضمنت قائمة الطعام أطعمة لذيذة، مثل البرغر والبطاطس، جنبًا إلى جنب مع كعكة الزفاف، كما تضمنت القائمة أيضًا محارًا طازجًا، بالإضافة إلى الديكور الجميل الذي تميز بالورود والثريات الفخمة. ورصدت العدسات العروسين يوم الجمعة أثناء تحضيرات وتدريبات ما قبل الزفاف، حيث ارتدت العروس فستانًا مختلفًا من الدانتيل وأسدلت شعرها، بينما ارتدى تريفور بدلة وردية. وقضى الضيوف وقتًا ممتعًا يوم الجمعة والسبت في فندق ومنتجع “Rosewood Miramar” المطل على الشاطئ والذي يتكلف 745 دولارًا في الليلة، كما يتميز أيضًا بمساحات خارجية رائعة مناسبة للاحتفالات. يجدر بالذكر أن تريفور عرض الزواج على تريسي في شهر يونيو الماضي، أثناء جولتهما في كاليفورنيا، وكان ذلك بعد مرور عام على علاقتهما، كما احتفل الثنائي بخطوبتهما في أكتوبر. وفيما يتعلق بالهدايا التي يتوقع العروسان استقبالها من الضيوف بناء على طلبهما، فهي 16 من أطباق “هيرميس” الفخمة والمزينة بذهب عيار 24، هذا ويبلغ ثمن الواحد منها 374 دولارًا، بالإضافة إلى 16 طبقًا آخر ذا تصميم فخم مختلف يكلف الواحد منه 180 دولارًا، جنبًا إلى جنب مع العديد من الهدايا الباهظة. ويأتي زفاف تريفور بعد أيام من استقبال ميغان ماركل مولودها الأول “آرتشي هاريسون مونتباتن وندسور”.