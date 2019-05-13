شاهد: مُسلسل “زي الشمس” يُشعل خلافًا حادًا بين مُخرجيه.. لهذا السبب

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة حادة بين المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري ومواطنها المخرج سامح عبدالعزيز بسبب مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني والذي ينافس في دراما رمضان حاليًا. وكانت كاملة انسحبت من إخراج المسلسل قبل انطلاق سباق دراما رمضان بأسابيع، ليحل مكانها سامح عبد العزيز، إلا أنها أعربت عن استيائها بسبب عدم كتابة اسمها على تتر العمل. وفتحت “أبو ذكري” عبر حسابها في “فيسبوك” النار على سامح عبدالعزيز قائلةً: “ابسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك على شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات وكل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ30 تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم”.

وأضافت: “ولا طريقة أدائهم ولا الألوان ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط اسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده أنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزه أتكلم بس زاد عن حده”. ومن جانبه ردّ عليها سامح عبدالعزيز في منشور عبر “فيسبوك” قائلًا: “قبضت نص فلوسك يا رخيص، ورميت شغلك وعيالك بعقد موثق في نقابة، أهم اتصرفوا.. اندب بقا عشان ساعتين ونص من أصل 18”. وأضاف: “دخلنا اللوكيشن بتاعك لقيناه كوافير حريمي، وياريت ظبطت إيقاع مشهد واحد في المونتاج، إحنا اللي بنظبطلك شغلك، عشان إحنا سلاطين الـcut الشرقي، مادام الأم هربت من البيت يبقى لازم نشوف أب بديل”. ثم حذف عبد العزيز المنشور وكتب آخر قال فيه: “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس .. حاضر”. وسبب انسحاب كاملة أبو ذكري من مسلسل “زي الشمس”، مشيرة إلى أنها رفضت تدخل الفنانة دينا الشريبي في الإخراج والمونتاج وتصميمات الأزياء. مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وعمر السعيد، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، من إخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.