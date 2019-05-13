شاهد: ابنة خالة الأمير هاري تُواعد رجلًا عُمره 60.. ما علاقة ميغان ماركل؟

للمرّة الأولى على الإطلاق، شوهدت ابنة خالة الأمير هاري، ليدي كيتي سبنسر، 28 عامًا، مع حبيبها ميشيل لويس، 60 عامًا، مالك علامة الأزياء الفاخرة Whistles في مدينة نيويورك الأمريكية يوم الخميس الماضي. وعلى وجه التّحديد، كان الحبيبان يُغادران فُندق The Mark الفاره في حي منهاتن، وهو الفُندق نفسه الذي اختارته دوقة ساسكس “ميغان ماركل” لإقامة حفل البيبي شور الملكي.
وعلى الرّغم من أنهما حاولا ألّا يكشفا أمر مواعدتهما، إذ خرج كُلّ واحدٍ منهما من الفندق إلى السّيارة بشكلٍ مُنفصل، لكنّ مُحاولتهما بإخفاء علاقتهما باءت بالفشل، لأنهما ركبا السيّارة نفسها. وكُشفت العلاقة بين ليدي كيتي وميشيل لويس في شهر أغسطس الماضي، كما شوهدت ابنة خالة هاري في قصر ميشيل اللندني في أكثر من مُناسبة، عِلمًا بأنّه يكبر والدها بـ 6 سنوات، علمًا بأن ثروته تصل إلى 104 ملايين دولار. يُذكر أنّ ليدي كيتي سبنسر كانت تواعد تاجر العقارات نيكولو باراتيري، 48 عامًا لمُدّة 4 أعوام، ومن ثمّ انفصل عنها ليواعد ليز هيرلي، 53 عامًا.
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