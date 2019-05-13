إنتحار ريهام عبد الغفور في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٧ من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني، بمحاولة نور كيف توفيت اختها فريدة، وتذهب للمكان الخاص بهما منذ الصغر وهو "الكورنيش"، ثم تقرر الذهاب لدكتور اختها النفسي من أجل معرفة أسرار ها التي قد تكون سبب في ما حدث لها.

بالفعل تذهب نور إلى دكتور فريدة

النفسي، ويخبرها أن أختها جاءت هنا من أجل شيئين، هما ترك التدخين، وتفسير كابوس تحلم به فريدة منذ الصغر وهو غرفها في النيل، ويشك الدكتور أن موت فريدة طبيعي فهو يعتقد أنها انتحرت ، نظرًا لضغوطها النفسيةفي السنوات الأخيرة وعدم نومها جيدًا، فضلًا عن تهديد طليقها عمر بأخذ الأولاد منها بالقوة.

يعاتب الظابط حسن المسئول عن قضية فريدة، نور بسبب ذهابها للدكتور النفسي من وراءه، لأنها بذلك تعطل سير التحقيقات في القضية، وهنا تعتذر نور لحسن وتقول له أنها لم تقصد ذلك.

تنتهي الحلقة بدخول كارمة ابنة فريدة لغرفة والدتها، واحتضنت ملابس والدتها وهى تبكي بقهرة شديدة على فقدانها لأمها.