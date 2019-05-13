"بركة" عمرو سعد يتصدر كوميكس التواصل الاجتماعي

أطلقت الصفحة الرسمية لقناة CBC عبارات ومقتطفات من مسلسل "بركة" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد وكمال أبو رية وهالة صديقي، ويذاع حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

يجسد الفنان عمرو سعد في "بركة" شخصية ذات أصول

صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا،ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.حققت هذه الكوميكس انتشارًا كبيرًا وقبولًا بين جمهور المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية بسبب جمعه بين الجانب الكوميدي والجانب الإنساني الاجتماعي، بالإضافة إلى الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو سعد، وفيما يلي أبرز هذه الكوميكس.