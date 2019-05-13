- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطلقت الصفحة الرسمية لقناة CBC عبارات ومقتطفات من مسلسل "بركة" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد وكمال أبو رية وهالة صديقي، ويذاع حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.
يجسد الفنان عمرو سعد في "بركة" شخصية ذات أصول
ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.
حققت هذه الكوميكس انتشارًا كبيرًا وقبولًا بين جمهور المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية بسبب جمعه بين الجانب الكوميدي والجانب الإنساني الاجتماعي، بالإضافة إلى الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو سعد، وفيما يلي أبرز هذه الكوميكس.
كانت هذه تفاصيل خبر "بركة" عمرو سعد يتصدر كوميكس التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.