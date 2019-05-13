نشر النجم عمرو سعد، الافيش الرسمى لفيلمه الجديد حملة فرعون ، والمقرر عرضه فى السينمات بموسم عيد الفطر المقبل. واحتل الأفيش 11 بطلا يتقدمهم عمرو سعد ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون، وروبى ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفى ورامز أمير، ومن المقرر طرح البرومو الخاص بالفيلم خلال الملاكمة العالمي مايك تايسون، وروبى ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفى ورامز أمير، ومن المقرر طرح البرومو الخاص بالفيلم خلالأيام. يذكر أن فيلم «حملة فرعون» يشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، رامز أمير، والعمل سيناريو وحوار كريم حسن بشير، وإخراج روؤف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 بطلا على الأفيش الرسمي لـ"حملة فرعون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.