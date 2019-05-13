شاهد.. مي عز الدين تعين محمد أنور مدرس ألعاب في البرنسيسة بيسة

تدور أحداث الحلقة السابعة من مسلسل البرنسيسية بيسة للفنانة مي عز الدين, بنجاح "بيسة" ناظرة المدرسة بتغير نظام المدرسة ككل "طابور المدرسة, وعمل جرس للحصص, وصابورة وتباشير بدلاً من البروجيكتور". البروجيكتور". واستعانة "مرعي" بـ "مأمون" لتعطيل أتوبيسات المدرسة. تنتهي الحلقة بإقناع "مرعي" لـ "بيسة" بمسامحة "مأمون", وتشغيله في أي عمل في المدرسة ليكسب من خلاله, فتقترح بيسة توظيفه كمدرس ألعاب نسبة لعمله سابقاً بأحد مراكز تدريب الشباب, واكتشاف السواقين التابعين للمدرسة بتعطيل أتوبيساتهم, وتوصيل مرعي للطلاب بميكروباصات وتنفيذ خطته, بعد سرقته للهاردات التي تدين تعطيله هو و مأمون لأتوبيسات المدرسة.

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