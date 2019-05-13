كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ملخص أحداث الحلقة السابعة من "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويُعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، اكتشاف يونس جبران أن "جيهان" ليست وراء الفيديوهات والصور التي تُرسل لتهديده.

وأخبر الكاتب الشاب شادي المخرج المسرحي روني، أنه لا يستطيع تذكر تفاصيل روايته "طفلتي المدللة" ليقدمها على المسرح، ليطالبه بمحاولة استعادة الرواية من أجل تمارا، وأعادت المحامية مجدولين خاتم الألماس الذي قدمه يونس لها بداخل باقة زهور، مؤكدة أنها لا يمكنها قبول هدية من هذا النوع، وبعدها اصطحبته إلى دار أيتام ليكتشف جانب جديد في شخصيتها.

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