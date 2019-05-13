كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين صبري تهرب إلى الإسكندرية وتواجه مصير مجهول في سابع حلقات "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حكايتي"، عثور "أدهم" أحمد حاتم، على ابنة عمه "داليدا" بعد هروبها من "الخان" يوم زفافها بسبب صراعات عائلتها، وتنتهي الحلقة على مشهد استعداده لقتلها، لتواجه صبري مصير مجهول تكشفه الحلقة القادمة.

تقرر "داليدا" السفر إلى الإسكندرية، رفضاً لزواجها من ابن عمها "نادر" أحمد جمال سعيد، وصدمتها في "أدهم"، وتنام داخل "بانسيون" تسكن به الفتيات المغتربات للعمل أو الدراسة، وتقابل إحداهن التي تتعرف عليها بسبب انتشار حادث هروبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.