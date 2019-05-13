كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص الحلقة السابعة من "كلبش3".. أحمد عبدالعزيز يخوض حربًا مع السرطان.. وهذه مفاجأة أمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة اجواء من الإثارة والتشويق.

وتفاجئ سليم الانصاري، في بداية الحلقة، أن الفنان احمد عبدالعزيز، والذي يجسد دور اللواء جلال، هو من ارسل 50% من فريق العلم الذي اختاره "الانصاري"، للعمل بشركة الحرسات الخاصة، وأنهم مجندون بالداخلية، مما اثار غضبه لاعدم معرفته بالامر في بدايته.

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في سياق متصل من احداث الحلقة، يواصل الفنان هشام سليم، والذي يجسد دور رجل الاعمال اكرم صفوان، التخطيط للسيطرة على الفنان ناصر سيف، والذي يجدسد دور "أكرم صفوان"، السياسي المستهدف من قبل تنظيمات ارهابيه، ولك من خلال شركة الحرسات الخاصة التي اقامها بمشاركة "الانصار".

واتضح خلال احداث أن الفنان أحمد عبدالعزيز "اللواء جلال"، أنه يخوض حرب مع مرض السرطان، ويرفض أن يخضع للعلاج،حتى لا يعلم فريق العمل الذي يرأسهم سرًا، من اجل الكشف عن حقيقة عمل "أكرم صفوان".

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.