تشويق وإثارة فى الحلقة السادسة من «بركة» لـعمرو سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلاحقت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “بركة”، للنجم المصري عمرو سعد، والذى حقق نجاح كبير حتى الآن نظرا لجودة أداء عمرو سعد، فى تفاصيل الشخصية الذى يجسدها من خلاله والذى يعرض على قناة “cbc” حصريا.

وتضمنت الحلقة السادسة من العمل أحداث مثيرة وساخنة أهمها ذهاب النائب العام إلى منزل بركة، وهي الشخصية الذى يجسدها عمرو خلال العمل وكان الطبيب بصحبتهما.

وقال الطبيب للنائب العام إن “بركة” يتناول علاجات لمشكلته النفسية، وعندما سأل النائب العام “فريدة” والدة “بركة” اعترفت بمرض ابنها.

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وعندما نادى على كلبه “دونجل”، وأحضره وأخرج كارت ميمورى من رقبته، وأدخله على “اللاب توب”، فحص النائب العام محتواه، ووجد فيديوهات لأطفال، ولا صحة لما أبلغ به “بركة” وبعد ذلك علم أن هناك تمثيلية رسمتها العصابة لإثبات معاناته من انفصام فى الشخصية.

وبعدها زار “عزمى” الذي يقوم بدوره كمال أبو رية أحد رجال “كساب” الشخصية الذى يجسدها محمد لطفى، كاشفا له تفاصيل الفيلم التي قامت بها العصابة، كما عرض عليه 2 مليون جنيه مقابل “كارت الميمورى”.

ويجسد عمرو في العمل شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

مسلسل “بركة”، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة.