تفاصيل تكشف لأوّل مرّة عن فيلم أنجلينا جولي الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت النجمة العالمية أنجلينا جولي، التحضير لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم The Eternals مع استديوهات “مارفل”.
وينتمي العمل لنوعية الأفلام التي تقدم الأبطال الخرافيين الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا تاريخه وحضاراته، ومن المقرر أن يشارك في بطولته إلى جانب “أنجلينا” الممثل ريتشارد مادين في أول تعاون بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن الجزء الثاني من فيلم Maleficent الذي تخوض به أنجلينا جولي أيضًا دور البطولة ويحمل اسم Mistress of Evil سيطرح في الصالات السينمائية يوم 17 أكتوبر المقبل.
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