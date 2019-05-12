مالوما يحتفل بعيد الأمهات مع والدته – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم الكولومبي العالمي مالوما مع والدته بعيد الأمهات على طريقته الخاصة وذلك في الثاني عشر من شهر أيار/مايو.
ونشر مالوما صورًا له مع والدته ظهر فيها وهو يحتضنها ويقبّلها وبتعليقه عليها أعرب عن محبّته الكبيرة لها.
صور مالوما مع والدته حصدت عشرات آلاف الإعجابات عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.
تجدر الإشارة إلى أن مريم أوزرلي تعتبر اليوم من أشهر الممثلات في تركيا، وأعلاهن أجرًا في الدراما.
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