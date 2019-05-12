ماذا قال أناند أهوجا لـ سونام كابور في الذكرى الأولى لزواجهما؟

متابعة بتجــــــــــرد: تزوجت سونام كابور، نجمة بوليوود من أناند أهوجا في الثامن من شهر أيار/مايو العام 2018 في حفل زفاف تقليدي، حيث شارك الحبيبان الجمهور بلحظاتهما السعيدة مع أقاربهما وأصدقائهما خلال الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من مرور عام على زواجهما إلا أن الحبيبين يشغلان حتى يومنا هذا وسائل الإعلام في الهند وبلدان العالم.

واستغل أناند أهوجا هذه المناسبة لتهنئة زوجته على الماركة التجارية الخاصة بهما Every Day Phenomenal وهي ماركة أحذية، وأشار أهوجا إلى أنه يشعر بالرضا والإمتنان عما حققاه من نجاح.

وبمناسبة الذكرى الأولى لزواجهما نشر أناند أهوجا عبر حسابه على موقع “إنستجرام” تهنئة خاصة لزوجته قال فيها: “بعد مرور عام على زواجنا وثلاثة أعوام على بداية علاقتنا لا يسعني القول إلّا أنها صديقتي ورفيقة دربي، وهي دائمًا مصدر دعم لي، والشخص الذي أحبه دائما دون شروط، هي ملهمتي في الحياة”.

ومّما لا شك فيه أن منشور أناند يدلّ على مدى الحب والرومانسية بينه وبين زوجهته.