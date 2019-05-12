شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 7 من "علامة استفهام".. هيثم أحمد زكى غارقا في الدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "علامة استفهام" حيث انتهيت الحلقة السابقة، بعد دخول دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة النفسية، على "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى، أثناء جلسته مع "نوح الشواف" محمد رجب، ليسأله عن سبب طول مدة الجلسة بينهما، ليتفاجئان بتصوي "نوح" مسدسا فى وجههما.

واتضح من المشهد أن "نوح" كان يرهبهم فقط ليس أكثر خاصة بعد تركه للمسدس وتفريغ الخزنة الخاصة به، ليحدث مشادة بين "سامح" و"دكتور محمود" بسبب وضعه لمسدس داخل مكتبه الذى أعطاه له والده لكى يحمى نفسه، ليكتشف بعد ذلك من والده أن الرصاص فشنك، وذهب "سامح فى اليوم التالى لـ "نوح" ليعاتبه عن ما حدث منه ويساله كيف علم بوجود مسدس فى مكتبه، ليرد "نوح" انا عاوز انام وعلى فكرة كنت عارف كمان ان الرصاص اللى فيه فشنك.

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وبعد ذهاب "سامح" وجلوسه داخل سيارته جاء رجل يستقل "دراجة بخارية" ويطوف حوله وتلقى اتصالا ممن "الرقم مجهو" مرة أخرى الذى يطلب أن يبتعد عن "نوح الشواف"، ليقترب منه "الشحات" الذى ظر له من قبل داخل سيارة مرسيدس، ليجن عقل "سامح" الذى حاول الركوض خلف السيارة والدراجة البخارية، لتظهر فاجأة سيدة تقف أمام سيارته لتعطيله.

ذهب بعد ذلك سامح لمنزله وعقب دخوله الحمام وأثناء حديثه فى الهاتف، وجد الستارة تتحرك ليحاول اكتشاف ما يحدث ليتفاجئ بوجود "نوح الشواف" خلفها، الأمر الذى أفزعه ليسقط أرضا وارتطمت رأسه بالأرض جعلته ينزف دماءا، لينتهى المشهد دون توضيح ما حدث له فى تشويق للمشاهدين فى الحلقة القادمة

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.