شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من معركة الجنون.. سيرسى تشعل حماس جمهور Game Of Thrones.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات وتنطلق الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones، وهى الحلقة التى ستشهد أحداثا ساخنة وصفها جمهور المسلسل فى كافة أنحاء العالم بحلقة معركة الجنون.



Emilia Clarke and Nathalie Emmanuel in Game of Thrones

وقبل أن تنطلق الحلقة بساعات، نشرت نجمة المسلسل العالمى الإنجليزية لينا هيدى، فيديو وجهته إلى جمهورها، قالت فيه إن الحلقة الخامسة سوف تعرض الليلة، وأعرف ما سيدور فى هذه الحلقة "اللعينة"، وكتبت تعليقا على هذا الفيديو، قالت فيه: "استمتعوا بالأوباش فى الحلقة الخامسة".



Game of Thrones يورين جريجوى فى الحلقة الخامسة من

ووفقا لما حدث فى الحلقة الرابعة من game of thrones season 8 فإن معركة كبيرة سوف تدور بين كل من سيرسى لانستر والتى تجسدها الممثلة لينا هيدى، ودنيرس تارجارين، وتجسدها الممثلة إميليا كلارك، والملقبة بـ"أم التنانين".



الكلمة الأخيرة لشخصية ميساندى فى Game of Thrones

ففى نهاية الحلقة الرابعة من game of thrones season 8 أمرت سيرسى بإعدام "ميساندى" مساعدة دنيرس تارجارين بعدما تم القبض عليها، نتيجة لتدمير جيش أم التنانين، كما قام يورين جريجوى بقتل أحد التنانين المتبقية من الثلاثة، ليتبقى مع أم التنانين تنين واحد، سيكون له دور أساسى ورئيسى فى المعركة التى ستدور بينهما.

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سيرسى لانيستر فى مسلسل Game of Thrones

وفى نهاية الحلقة الرابعة من game of thrones season 8 التى أثارت جدلا كبيرا بين عشاق مسلسل Game Of Thrones على مستوى العالم، حثت ميساندى أم التنانين على أن تشن حربا ضد سيرسى لانيستر، حينما قالت نفس الكلمة التى تقولها دنيرس تارجارين للتنانين من أجل إشعال النار فى أعدائها.



مشهد إعدام ميساندى

واستنادا إلى الصور التى تم نشرها، فإن جمهور Game of Thrones سوف يشاهدون معركة بين داينيريس تاريجارين وسيرسى لانيستر كما يتضح من هذه الصور، وفى هذه الحلقة سوف تطلق داينيريس تاريجارين لغضبها العنان انتقاما لإعدام مساعدتها، ومقتل إحدى التنانين.

كما يتابع الجمهور خيوط التآمر من وراء ظهر داينيريس تاريجارين، والمتمثل فى اللورد فاريس، وتأتى الحلقة الخامسة من إخراج ميجيل سابوتشنيك.



نظرة غضب أم التنانين بعد إعدام مساعدتها فى مسلسل Game Of Thrones

ومن خلال الإعلان التشويقى للحلقة الخامسة فإن استعدادات الحرب بين جون سنو ودينيرس تاريجارين ضد سيرسى لانيستر ويورين جريجوى، قد بدأت وانتهى الإعلان التشويقى بصوت التنين فى أعالى السماء قادم إلى يورين جريجوى أثناء وجوده فى عرض البحر.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.