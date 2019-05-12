شكرا لقرائتكم خبر عن "بدل الحدوتة 3" يشعل السوشيال ميديا بالإفيهات ويحقق نسب مشاهدة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المسلسل الكوميدى "بدل الحدوتة ثلاثة" لـ دنيا سمير غانم نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد أسبوع من عرضه ضمن الدراما الرمضانية على قناة cbc.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة، وهي فكرة مختلفة تظهر بها الفنانة دنيا سمير غانم، فيما يذاع المسلسل يوميًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ةحقق فيديو "مفيش حاجة اسمها صدفة.. احنا اللى بنعمل الصدفة" من المسلسل أكثر من 160 ألف مشاهدة على يوتيوب فى أيام قليلة.

كما نجحت أغنية دنيا سمير غانم وهشام جمال "تعال تعال" فى تحقيق نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى كانت ضمن أحداث الحلقة الرابعة، حيث تمت مشاهدها على يوتيوب أكثر من 20 ألف مرة.

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حصد أيضًا مقطع فيديو بعنوان "قصة الفنان العالمي رامبرانت لما ساب هولندا وراح طنطا" أكثر من 11 ألف مشاهدة، وأيضًا فيديو "كلنا عندنا الصاحب اللي مشترك في الجيم بس مش بيروح"، الذي حقق أكثر من 17 ألف مشاهدة.