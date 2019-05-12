عمرو سعد بين تايسون والجبل.. على الأفيش الرسمي لحملة فرعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي طرح الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع" فيسبوك" الأفيش الرسمي لفيلم "حملة فرعون". وكتب عمرو سعد: "الأفيش الرسمي لفيلم "حملة فرعون"، بتعرف تعد لحد كام، دعواتكم". Advertisements وظهر عمرو سعد على الأفيش بين مايك تايسون الملاكم الأمريكي الشهير، والممثل الأسكتلندى "هافتور يوليوس بيورنسون" أحد أبطال المسلسل الشهير Game Of Thrones"" والملقب بـ"الجبل"، وظهر على الأفيش الفنانة روبي وحمدي الميرغني ىوسززان نجم الدين ومحمود عبدالمغني. فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.

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