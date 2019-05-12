هذا ما قالته رنا سماحة لمحمد صلاح بعد الفوز بلقب هداف الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعلق بها على حصول محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي.
وكتبت رنا: "ألف مبروك لابن مصر محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، قدم موسمًا مهمًا ولسه اللي جاي أحسن إن شاء الله".
يُذكر أن نادي مانشيستر سيتي تُوج اليوم بلقب الدوري الإنجليزي، وحل ليفربول وصيفًا بفارق نقطة وحيدة، وتساوى أوباميانج وساديو ماني ومحمد صلاح، في صدارة الهدافين، بـ22 هدفًا لكل منهما
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