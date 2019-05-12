شاهد: أيهما أهم للمُمثلات في رمضان.. الجمال أم الأداء؟

بعد مضي نحو أسبوع على انطلاق المنافسة الرمضانية، يلاحظ المشاهد عملية التجميل الواضحة على وجه الممثلات بشكل عام، حيث نجد مجموعة منهن اعتمدن على المكياج في جميع مشاهدهن.

اللافت أن الممثلة سلافة معمار قامت بعمليات تجميل واضحة من ناحية الخدين ورسم الشفاه، وذلك لا يخفى على المشاهد في مسلسل “مسافة أمان”.

أما الممثلة السورية كاريس بشار نلاحظ أنها خضعت لعملية شد وجه، وهذا لا يتناسب أبدًا مع دورها في مسلسل “سلاسل دهب”، والبيئة الشامية التي ينقلها.