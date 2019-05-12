بالفيديو: وفاء عامر تناشد محمد رمضان حذف مشهدها الجريء معه

علقت الفنانة وفاء عامر على مشهدها الجريء مع محمد رمضان بمسلسل “نسر الصعيد”، قائلة إنها قدمت المشهد السادسة صباحا دون تركيز في محتواه والإيحاءات الجنسية فيه، مناشدة شريكها حذفه.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت: “المشهد جالي وقتها على الهواء ورفضت ألبس قميص نوم فلبست روب على فستان سواريه، ولما روحت وارتحت تاني يوم، كلمت المنتج جمال العدل لحذف المشهد”.

وتابعت: “أقسم بالله صورت المشهد الساعة 6 الصبح من غير ما أذاكره كويس، ولو كنت فايقة وذاكرته كويس يستحيل كنت أعمله، أصل إيه اللي يجبرني أعمل مشهد زي ده وأنا في العمر ده، ده أنا أقعد في البيت أفضلي”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا مشهدا محذوفا تضمن إيحاءات غير لائقة للفنانة وفاء عامر مع النجم محمد رمضان، من مسلسل “نسر الصعيد” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأعلنت وفاء، أنها لا تعرف من يقف وراء تسريب هذا الفيديو الذي يحمل إيحاءات جنسية في مسلسل “نسر الصعيد”، مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن رمضان وراء تسريبه على الإطلاق، وقالت: “لو أعرف أن اللي سربه محمد رمضان هقوله في وشه”، لتقول لها بسمة بأن المقطع لا يزال منشورا على صفحة محمد رمضان حتى الآن.

ووجهت وفاء رسالة لمحمد رمضان قائلة: “شيل المشهد ده من على صفحتك على الفيسبوك، المشهد ده يُسيء ليك وليا، أنت شخص طيب جدا، وحنين وغدع متواضع وابني بيموت فيك”، وحذرت محمد رمضان من بعض المحيطين به مستكملة رسالتها له: “خد بالك من نفسك وخليك أنت الأمين على نفسك، وقراراتك منك شخصياً”.

من جهة ثانية، أعلنت الفنانة عامر أن مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف سقط من عينها، بعد اتهامه مؤخراً بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات والسيدات، وقالت: “كنت أشعر بجهلي أمام خالد يوسف، لكن الآن فيه حاجات كثيرة قوي وقعت من نظري”.

ورداً على سؤال الإعلامية بسمة وهبي حول موقفها حال طلب خالد منها العمل معه، قالت: “لا لن أقبل العمل معه حالياً، وأنا زعلانة من خالد وزعلانة عليه، خاصة إذا تم تأكيد الأمر بشكل قانوني”.

وأجهشت وفاء في البكاء عند حديث بسمة وهبة عن الشخص الذي ظلمها في حياتها، قائلة: “الحمد لله ومحدش يعتقد إن المظلوم بيموت قبل الظالم”، لتصف نجلها عمر من زوجها المخرج محمد فوزي بأنها “تعيش من أجله، وهو مركز قوتها وليس نقطة ضعفها”.

وانفعلت الفنانة المصرية عقب سؤالها عن اختيارها للفنانة ريم البارودي لمشاركتها بطولة مسلسل “السر”، عقب نجاتها من الانتحار، قائلة: “لا يمكن أن نخوض في حياة الناس الشخصية ولكن حرصت على الوقوف بجوارها أثناء مرورها بفترة يأس”.

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