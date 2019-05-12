وفاة نجم “باور رينجرز” عن عمر 38 عاما

عثرت الشرطة النيوزيلندية، السبت، على الممثل بوا ماغاسيفا، ميتا في شقته في العاصمة ويلينغتون، ليفارق الحياة عن عمر 38 عاما.

واشتهر ماغاسيفا بلعب دور شاين كلارك في مسلسل الأطفال الحركي الأميركي الشهير “باور رينجرز نينجا ستورم” عام 2003، وكذلك دور الممرضة فيني في البرنامج الدرامي النيوزيلندي “شورتلاند ستريت”.

وبحسب “نيوزيلندا هيرالد”، تم استدعاء الشرطة إلى منزل في مدينة ويلينغتون، في ساعات الصباح الباكر، لتعثر على جثة ماغاسيفا.

وفقا للصحيفة، قال متحدث باسم الشرطة إن وفاته “تبدو طبيعية ولا ظروف مشبوهة تحيط بها”.

وولد ماغاسيفا في دولة ساموا، لكنه نشأ في نيوزيلندا، ولديه ابنة يبلغ عمرها 7 سنوات من زوجته التي انفصل عنها بعد زواج دام عاما واحدا.

وكان الممثل أيضا يقدم برنامجا على راديو NZME، العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للراديو مايكل بوغز عن وفاة ماغاسيفا: “إنه لأمر حزن عميق أن نعلم بهذه الوفاة المفاجئة. في هذا الوقت العصيب نقدم تعازينا وصلواتنا لعائلته. بالنسبة لنا في راديو NZME، كان بوا محبوبا في فريقنا الإذاعي”.