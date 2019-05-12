شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

أفرج الفنان الكويتي نبيل شعيل، عن صورة مفاجأة مع مطرب البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون خلال لقاءه أمس السبت مع الإعلامي السعودي علي العلياني في سادس حلقات برنامج “مجموعة إنسان”.

وكشف نبيل شعيل تفاصيل الصورة الملتقطة مع جاكسون مؤكدًا أنها التقطت في عزيمة لدى الوليد بن طلال. وأوضح أن الصورة تم التقاطها بينما كان في عزيمة عند الأمير الوليد بن طلال. وعن شخصية مايكل جاكسون، أوضح نبيل شعيل أنه لاحظ خلال اللقاء أنه خجول وقليل الكلام ولكن حينما طلبت منه مطربة أجنبية أن يصعد ليغني تحول جاكسون إلى وحش وشىء غريب على المسرح”.

وسخر شعيل من الاتهامات التي وجهت له بأنه قام بتركيب الصورة على برامج تعديل الصور.