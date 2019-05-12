شاهد: محمد رمضان ينجو من سقوط مروع في تصوير زلزال

نجا الفنان المصري محمد رمضان من حادث سقوط مروع، أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل ”زلزال“ الجاري عرضه حاليًا.

وكشف الفنان المصري الذي يجسد في المسلسل شخصية حربي، وهو صاحب الفراشة، عن مشهد خطير من كواليس التصوير، والذي تضمن السقوط من مكان مرتفع عن الأرض من أعلى سلم خشبي أثناء نصب الفراشة.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يوثق الحادث عبر حسابه بموقع ”انستقرام“، وعلق عليه قائلًا: ”موقف حصلي في مسلسل زلزال.. كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي واطلع سلم الفراشة وأتحرك به علشان أكون مقنع للناس.. وبعد ما خلصت المشهد والمخرج اتبسط، سابوني فوق وكأني صاحب الفراشة مثلًا.. قالك ما هو محمد رمضان وأكيد هيتصرف نلحق إحنا نجهز بالمشهد اللي بعده.. الحمد لله ربنا ستر“.

ويشارك في بطولة مسلسل زلزال، بجانب محمد رمضان، كل من ماجد المصري، بدور، وحلا شيحة، ومنى عبد الغني، وحسام داغر، والمسلسل من إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبد الرحيم كمال.