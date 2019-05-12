بالفيديو: الإعلامي الكويتي صالح الراشد يكشف سر عدم زواجه حتى الآن

كشف الإعلامي الكويتي صالح الراشد، سبب عدم زواجه حتى الآن، معللًا الأمر بأنه لم يجد الفتاة المناسبة، وأن قلبه لم ينبض لفتاة.

وأكد الراشد خلال استضافته في برنامج ”فانوس هيونة“، الذي تقدمه الإعلامية هيا الشعيبي، عبر شاشة ”atv“، أنه يتمنى الزواج من فتاة كويتية خليجية.

واندهشت هيا الشعيبي، من عدم زواجه حتى الآن، رغم أن ضيوفه في برنامجه يكون فتيات أكثر، من الرجال، فلماذا ما يختار من بينهم، فعلقّ ”الراشد“، قائلًا: ”هؤلاء أخواتي، عامل 29 حلقة من برنامج (خليك صالح)، والضيوف بينهم 2 رجال فقط“.

واستضافت هيا الشعيبي، في إحدى فقرات البرنامج، شخصًا قام بتقليد صالح الراشد، حيث أعرب عن إعجابه بالتقليد، لكنه سخر منه بسبب ارتدائه ”بنطالًا“ قصيرًا.