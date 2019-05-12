تعرف على.. تفاصيل فيلم دواين جونسون الجديد

بدأ النجم العالمي دواين جونسون في تصوير فيلمه الجديد بعنوان "Jungle Cruise" و من المقرر أن يتم عرضه يوم الجمعة الموافق 24 يوليو من عام 2020.

و الفيلم قائم على قصة ديزني لاند، و تدور أحداثه حول قارب نهري صغير بحديقة

الملاهي ينقل مجموعة من المسافرين عبر غابة مليئة بالحيوانات و الزواحف الخطيرة.

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والفيلم بطولة كل من إيميلي بلانت، جاك وايتهول، بول جياماتي، جيسي بليمونس، إدجار راميريز، مارك آشوورث، آندي نيمان، و من

تأليف مايكل جرين، و جلين فيكارا، و إخراج جومي كوليت سيرا.

يذكر أن الفنان العالمي دواين جونسون يشارك في بطولة فيلمه المقبل "Hobbs & Shaw" و هو بطولة كل من جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، ستيفاني فوجت، فانيسا كيربي، إيزا جونزاليز، و من تأليف كريس مورجان، و إخراج ديفيد ليتش.