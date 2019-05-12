سمية الخشاب ضيفة شيخ الحارة .. قريباً

نشرت الفنانة سمية الخشاب صور جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "الخشاب" على الصور قائلة:" انتظروني قريباً جداً في برنامج شيخ الحارة على القاهرة Advertisements والناس, وقالت ايضاً ردي على أحمد سعد "هيكون قصف جبهة" وبالمستندات. والناس, وقالت ايضاً ردي على أحمد سعد "هيكون قصف جبهة" وبالمستندات.

يذكر أن سمية الخشاب وافقت على استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" مع الاعلامية بسمة وهبة جاء ذلك بعد تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد خلال ظهورة مع بسة وهبة في شيخ الحارة.

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