الدراما القديمة تجذب المشاهدين

وسط زحام وتخمة الدراما الرمضانية المنتشرة على عشرات القنوات الفضائية، يشعر بعض المشاهدين برغبة هائلة فى الابتعاد أو عدم مشاهدة المسلسلات المحاصرة بكم هائل من الإعلانات المستفزة، التى تساهم بقوة فى رفع ضغط المشاهدين.

وربما يكون الملاذ فى مشاهدة بعض المسلسلات القديمة التى عبرت عن عصور ذهبية للدراما المصرية والعربية ويذكر معها الملايين الأيام الخوالى، فتعد مشاهدتها فرصة للهروب من كآبة معظم المسلسلات وتفاهة البعض الآخر، بالإضافة إلى لغة الحوار الهابطة فى كثير من المسلسلات.

نستعرض فى هذا التقرير بعض المسلسلات القديمة التى تعرض حاليا وتحظى بقبول الكثيرين:

مسلسل «الضحية» الذى يعرض حاليا على قناة «ماسبيرو زمان» وعرض لأول مرة فى أوائل سبعينيات

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القرن الماضى بطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم: سميحة أيوب وسعيد أبوبكر وملك الجمل وسهير رمزى وصلاح السعدنى، المسلسل يذاع فى التاسعة مساءً، يذكر أن هذا المسلسل قد حقق نجاحًا هائلًا عند عرضه ولم يذع منذ سنوات عديدة.

ويعرض على نفس القناة مسلسل «سفر الأحلام» بطولة محمود مرسى وآثار الحكيم ونجاح الموجى ويذاع فى العاشرة مساء.

قناة «دريم» استغلت عدم قدرتها على التعاقد لعرض مسلسلات جديدة وقررت عرض مجموعة من المسلسلات القديمة التى ارتبط بها المشاهدون منها المسلسل الأشهر «رأفت الهجان» بطولة محمود عبدالعزيز ويسرا

ويوسف شعبان ومحمد وفيق وعدد هائل من النجوم، المسلسل تأليف صالح مرسى وإخراج يحيى العلمى ويذاع فى الحادية عشرة مساء.

كما تعرض قناة «دريم» مسلسل «جحا المصرى» بطولة يحيى الفخرانى وحسن حسنى ويذاع فى العاشرة مساء، وتعرض قناة «العائلة» مسلسل «إمام الدعاة»، الذى يتناول حياة الإمام الراحل محمد متولى الشعراوى، بطولة حسن يوسف وعفاف شعيب ومحمد الدفراوى وسميرة عبدالعزيز وحمدى أحمد وإخراج مصطفى الشال، ويذاع فى الواحدة صباحًا، ويعد من المسلسلات التى تحظى بالإعجاب مهما تعددت مرات عرضه، وأيضا لمكانة الشيخ الشعراوى فى قلوب الملايين.

وتعرض أيضًا مسلسل «أبوحنيفة النعمان» بطولة محمود ياسين، وهذه النوعية من المسلسلات افتقدناها كثيرا بعد أن تخلت الدولة عن الإنتاج وتركت الساحة لجهات إنتاجية تبحث عن الربح فقط ولا يهمها الرسائل التى تحملها تلك المسلسلات التى تعرض حاليًّا ليل نهار على عشرات الفضائيات.