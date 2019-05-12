في ذكرى وفاته الـ 55.. تعرف علي أهم محطات في حياة إستيفان روستي

يحل اليوم ذكرى الـ 55 لوفاة النجم إستيفان روستي، فهو من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 1891، و قد بدأ مشوراه الفني في عام 1927.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم إستيفان روستي:-

1- وُلد النجم إستيفان روستي لوالده النمسوي الأصل، و الذي كان يعمل سفير النمسا بالقاهرة لأب نمساوي، و والدته هي سيدة إيطالية.

2- نشأ النجم إستيفان روستي في دولة فيينا، إلا أنه عاد مرة أخرى إلي القاهرة، و ذلك بعد انفصال والده عن والدته، بسبب المشاكل التي قابلت عمل الوالد الدبلوماسي.

3- عاش الفنان إستيفان روستي في شبرا، و التحق بمدرسة رأس التين الابتدائية، ثم تخرج في مدرسة الخديوية، وسافر إلى أوروبا مرات عديدة،

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حيث مارس الكثير من المهن، وفي أوروبا قابل محمد كريم الذي دفعه للعودة إلى مصر، وانضم إلى فرقة عزيز عيد.

4- و من أهم أعمال النجم إستيفان روستي في عالم السينما و المسرح و التلفزيون: "ليلى"، "البحر بيضحك"، "حوداث كشكش بيك"، "المعلم بحبح"، "عنتر أفندي"، "منيت شبابي"، "سلامة في خير"، "الورشة"، "سي عمر"، "ابن البلد"، "شهداء الغرام"،"أصحاب السعادة"، "أبو حلموس"، "قلبي دليلي"، "شادية الوادي"، "بلبل أفندي"، "خيال إمرأة"، "عنبر"، "ليلة العيد"، "اجازة في جهنم"، "غزل البنات"، "عفريته افندي"، "شاطئ الغرام"، "طريق الشوك"، "دموع الفرح"، "بنت باريز"، "خدعني أبي"،

"ليلة حنة"، "بشرة خير"، "حكم قراقوش"، "قطار الليل"، "حرام عليك"، "الدلوعة"، "رقصة الوداع"، "حب و دموع"، "زنوبة"، "سمارة"، "كفاية يا عين"، "قلوب حائرة"، "حب من نار"، "أبو عيون جريئة"، "سيدة القصر"، "بلا عودة"، "صراع الجبابرة"، "المجانين في نعيم"، "النشال"، "اٌخر شقاوة"، "كل الرجالة كدة"، "حكاية نص الليل".

5- و في عام 1937، تزوج مخرج أول فيلم مصري إستيفان روستي من السيدة الإيطالية ماريانا.

6- و في عام 1964 انطلقت اشاعة وفاة النجم إستيفان روستي، بينما كان يزور أحد اقاربه في الإسكندرية واقامت نقابة الممثلين حفل تأبين بعد أن صدقت الاشاعة وفي منتصف الحفل جاء استيفان روستي إلى مقر النقابة ليسود الذعر الحاضرين و انطلقت ماري منيب و نجوى سالم و سعاد حسين في إطلاق الزغاريد فرحاً بوجوده على قيد الحياة.

7- و شاء القدر أن يتوفى النجم إستيفان روستي يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو من العام ذاته "1964"، عن عمر يناهز الـ 73 عاماٌ.