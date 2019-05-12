نجلاء الحدينى تراهن على نجاح «زى الشمس»

تترقب المؤلفة والسيناريست نجلاء الحدينى ردود الفعل على مسلسل «زى الشمس» الذى كتبت له المعالجة الدرامية والسيناريو، وتلعب بطولته دينا الشربينى ويعرض على قنوات mbc خلال شهر رمضان.
نجلاء الحدينى تحدثت عن مسلسل «زى الشمس» وقالت: إنه من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق حيث تدور أحداثه حول قصة شقيقتين، تقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهى محامية عن قاتل شقيقتها، وتكتشف على مدار رحلة البحث العديد من الأسرار المتعلقة بحياة أختها الراحلة والتى لم تكن تعرف عنها شيئاً.
وأشارت «الحدينى» إلى أن قصة العمل مأخوذة عن المسلسل الإيطالى sisters وقد قامت بإعادة معالجة
وأوضحت الحدينى أنها ما زالت تواصل كتابة سيناريو الحلقات الأخيرة من المسلسل الجارى تصوير باقى مشاهده حالياً بوحدتى إخراج وذلك للانتهاء من المسلسل وتسليم جميع حلقاته قبل نهاية شهر رمضان.
مسلسل «زى الشمس» معالجة درامية وسيناريو المؤلفة والسيناريست نجلاء الحدينى، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربينى وريهام عبدالغفور وأحمد داود وأحمد السعدنى وسوسن بدر ومجموعة من النجوم، وهو إخراج سامح عبدالعزيز وأحمد مدحت.
جدير بالذكر أن مسلسل «زى الشمس» للسيناريست نجلاء الحدينى يضاف لمجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة التى قدمتها فى السنوات القليلة الماضية، وأهمها مسلسل «ذات» للنجمة نيللى كريم، و«بالشمع الأحمر» و«فوق مستوى الشبهات» للنجمة يسرا، كما حقق مسلسلها «كأنه إمبارح» بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق نجاحاً لافتاً عند عرضه قبل شهور.
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