نجلاء الحدينى تراهن على نجاح «زى الشمس»

تترقب المؤلفة والسيناريست نجلاء الحدينى ردود الفعل على مسلسل «زى الشمس» الذى كتبت له المعالجة الدرامية والسيناريو، وتلعب بطولته دينا الشربينى ويعرض على قنوات mbc خلال شهر رمضان.

نجلاء الحدينى تحدثت عن مسلسل «زى الشمس» وقالت: إنه من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق حيث تدور أحداثه حول قصة شقيقتين، تقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهى محامية عن قاتل شقيقتها، وتكتشف على مدار رحلة البحث العديد من الأسرار المتعلقة بحياة أختها الراحلة والتى لم تكن تعرف عنها شيئاً.

وأشارت «الحدينى» إلى أن قصة العمل مأخوذة عن المسلسل الإيطالى sisters وقد قامت بإعادة معالجة

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وبناء أحداث وشخصيات العمل الإيطالى المأخوذ عنه المسلسل مع إضافة زوايا جديدة فى تناول الموضوع، كما قامت باستبعاد الأفكار والعادات الدخيلة على مجتمعنا العربى حتى لا يشعر المشاهد بأى غرابة خلال المتابعة، وفى الوقت ذاته حرصت على الاهتمام بالجانب الاجتماعى وعلاقات الشخصيات التى تراهن على أنهم سيحظون بحب وتفاعل من الجمهور العربى على مدار أحداث المسلسل الذى من المتوقع أن يترك بصمة عند المشاهدين رغم صعوبة المنافسة بين الأعمال الدرامية الأخرى.

وأوضحت الحدينى أنها ما زالت تواصل كتابة سيناريو الحلقات الأخيرة من المسلسل الجارى تصوير باقى مشاهده حالياً بوحدتى إخراج وذلك للانتهاء من المسلسل وتسليم جميع حلقاته قبل نهاية شهر رمضان.

مسلسل «زى الشمس» معالجة درامية وسيناريو المؤلفة والسيناريست نجلاء الحدينى، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربينى وريهام عبدالغفور وأحمد داود وأحمد السعدنى وسوسن بدر ومجموعة من النجوم، وهو إخراج سامح عبدالعزيز وأحمد مدحت.

جدير بالذكر أن مسلسل «زى الشمس» للسيناريست نجلاء الحدينى يضاف لمجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة التى قدمتها فى السنوات القليلة الماضية، وأهمها مسلسل «ذات» للنجمة نيللى كريم، و«بالشمع الأحمر» و«فوق مستوى الشبهات» للنجمة يسرا، كما حقق مسلسلها «كأنه إمبارح» بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق نجاحاً لافتاً عند عرضه قبل شهور.