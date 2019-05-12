شاهد.. فيفي عبده تواصل تصوير المشاهد الأخيرة من مملكة الغجر

تواصل الفنانة فيفي عبده تصوير باقي مشاهدها، في مسلسل "مملكة الغجر"، الذي يُعرض حاليًّا على شاشة النهار في تمام الساعة الحادية

عشرة مساءً.

ويُعرض مسلسل "مملكة الغجر" ضمن موسم دراما رمضان 2019، وتدور أحداثه حول عالم الغجر

وحياتهم وطقوسهم اليومية.

يذكر أم مسلسل مملكة الغجر بطولة كل من: فيفي عبده، حوريه فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، عفاف مصطفى، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.