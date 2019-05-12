كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة السابعة من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السابعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" اشتعلال الخلاف بين الشباب، وانتقالهم للإقامة مع يوسف، فيما ذهبت لطيفة للإقامة مع الفتيات.

وكشف ناصر عن حبه للممثلة زيزينيا، وطالبها بالزواج منه وهو ما وافقته عليه، وأُلقى القبض على "عدنان" بعدما ذهب للمطالعة في لقاء شبابي ليكتشف أنه اجتماع سياسي، واعتذر "فهد" ل"يوسف" وطالبه بتبليغ اعتذاره للشباب وانتظاره عودتهم للمنزل.