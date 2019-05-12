كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور مريم الأزلي وإيحاءات غير أخلاقية في سابع حلقات "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "زلزال"، ظهور الفنانة مريم الأزلي، في دور "كواكب" راقصة تربطها علاقة ب"أسامة" يوسف عثمان، وجمع بينهما مشهد تضمن إيحاءات غير أخلاقية، أثناء محاولتها لإقناعه بتولي رئاسة فرقتها بدلاً من زوجها السابق "فطين".

ويحاول "زلزال" محمد رمضان استرداد أرض والده "حربي" التي اشتراها من "خليل السواح" ماجد المصري، ويطلب شهادة اثنين من العاملين بمنزله وزوجته "لمياء" منى عبد الغني في المحكمة، لإثبات قيام والده بتسديد ثمن الأرض كاملاً قبل وفاته تحت أنقاض زلزال 1992.