كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور عن "انجي المقدم" بعد "ولد الغلابة": الصعيدي على أصوله (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفتت الفنانة انجي المقدم، الأنظار علي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأولى لشهر رمضان من خلال لعبها للمرة الأولى لدور صعيدية اسمها صفية في مسلسل ولد الغلابة مع النجم احمد السقا والتعليقات تحدثت عن مفاجئة إنجي لهم وانتقالها من شخصية صوفيا الإيطالية وصفية الصعيدية والتنوع الذي أصبحت انجي تقدمه لجمهورها مع كل عمل تشارك به.

وانتشرت العديد من التدوينات على موقعي الفيس بوك والتويتر مشيدة بدورها في العمل من مختلف أنحاء الوطن العربي.