كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سمير يكشف لـ"الخليج 365 الفني" سر خلافه مع أحمد ماهر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان الشاب محمد سمير، تصوير مسلسل "طلقه حظ" والذي يتم عرضه في موسم دراما رمضان ٢٠١٩، وذل بعد ترشيحه من المخرج احمد خالد امين.

وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" انه يجسد دور فرد أمن بالمستشفي، وعند صعود الفنان أحمد ماهر للمستشفي بدون تصريح سيحدث خلاف بينهم وسيقوم " ماهر" بضربه.

وقد شارك محمد سمير سابقا في فيلم نعمه اخراج طوني نبيه وفيلم احنا اسفين ياباشا اخراج طوني نبيه، وقام ببطولة العديد من الافلام الروائية القصيره الذي شارك بها في العديد من المرجانات كمهرجان يوسف شاهين ومهرجان ابن جرير في المغرب .