بلقيس تردّ على كلام كارول سماحة.. إليكم ما دار بينهما!

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن إعجابها بالأعمال الفنية التي تقدّمها النجمة بلقيس فتحي خلال حلولها ضيفةً على برنامج “عايشة شو” الرمضاني عبر فضائية “النهار”.

وفي ردّها على تنويه الإعلامية عائشة عثمان إلى كلام بلقيس الجميل دائمًا في حقها، أشارت كارول سماحة إلى أن بلقيس تقدّم ستايلًا فنيًا مميّزًا وتوقعت لها النجاح منذ بداياتها وقبل تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي.

من جهتها شكرت بلقيس كارول على كلامها بحقّها من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت لها: “شكرًا على هالكلام الحلو كتير بحبك وبحترم موهبتك المتفردة وَيَا رب دائماً بالتوفيق”، فعادت كارول وتمنت لها النجاح في كل خطواتها فكتبت: “تميز بالصوت وبالأفكار !!!! بدوري بلقيس بتمنالك النجاح والسعادة على كل الأصعدة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تعبّر فيها كل من كارول وبلقيس عن إعجابها بأعمال الأخرى.