شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستطلع رأى جمهوره فى "هوجان".. ومتابعون: "ابن الوز عوام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد إمام بطل مسلسل هوجان، على استطلاع رأى الجمهور بعد أول اسبوع من عرض مسلسله ضمن السباق الرمضانى، مؤكدا أن الحلقات القادمة سوف تشهد مزيدا من الإثارة.





وقال الفنان محمد إمام: "الحلقات اللي جاية مولعة.. ايه رأيكم في مسلسل هوجان بعد اول اسبوع من رمضان؟"، وفيما تفاعل عدد كبير من جمهور الفنان محمد إمام مع سؤاله، وسط حالة من الإشادة بالمسلسل والشخصية التى يقدمها محمد إمام ضمن أحداث المسلسل، حيث قال أحد المغردين: "ابن الوز عوام ومسلسل نمبر وان على الشاشة واستمر احنا لك سند"، وقال مغرد أخر، أجمل وأحلى هوجان".













ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

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وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل هوجان مقتل "كوثر" انعام سالوسة علي يد "بهلول" صلاح عبدالله، وذلك بعدما حاول أن يهددها بالمطواة للتعرف منها علي مكان زوجته وردة ، إلا أنه أصابها بالمطواة في مقتل.

وشهدت الحلقة ايضا تورط "هوجان" محمد امام حيث دخل علي كوثر بعد مقتلها ليفاجئ بأنها جثة هامدة وفي نفس اللحظة تصل وردة لتجده في مكان الحادث وتعتقد انه هو من قتلها وهو ما يدفعه الي الهرب لكن اثناء هروبه يطلق عليه احد رجال المعلم رمضان النار فيصيبه في ذراعه فيهرع هوجان مسرعا علي منزل "نوجه" اسماء ابو اليزيد لتساعده في تطيب جرحه.