شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل "أبو جبل" تتصدر مؤشرات البحث على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت الحلقة السادسة من مسلسل أبو جبل للفنان مصطفى شعبان ضمن الأكثر بحثا على مؤشر "جوجل" لعمليات البحث الأكثر شيوعاً "جوجل تريند"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وظهر فى نتيجتى بحث عن الحلقة السادسة.



مسلسل أبو جبل ضمن مؤشرات جوجل

ويصور النجم مصطفى شعبان مشاهده فى مسلسل "أبو جبل" فى أحد المستشفيات بمطنقة العباسية، وتجمع المشاهد بين بطل العمل ودياب ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وآخرين من النجوم، حيث يستمر التصوير فى الديكور يوم واحد وينتقل شعبان إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل.

وقطع مصطفى شعبان شوطا كبيرا فى التصوير، حيث يواصل التصوير حتى يوم 25 رمضان الجارى، بينما يواصل مخرج العمل أحمد صالح فى مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها أول بأول للجهة المنتجة للمسلسل وهى شركة سينرجى.

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يذكر أن مسلسل "أبو جبل" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف السيناريست محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وبطولة مصطفى شعبان بمشاركة كل من نجلاء بدر وعائشة بن أحمد ودياب ومحمد على رزق وحسن حسنى ومحمود البزاوى، وعايدة رياض وسناء شافع.