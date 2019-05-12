محمد عساف يحتفل بعيد الفطر مع الجمهور في ألمانيا

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلين غنائيين في ألمانيا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يلتقي عساف الجمهور والجاليات العربية في ألمانيا وتحديدًا في برلين بمسرح Tempodrom ليل ٦و٧ حزيران/يونيو المقبل.

وسيقدّم محمد عساف خلال الحفلين باقة من أجمال أغنياته القديمة والجديدة.

من جهة أخرى، انتهى محمد عساف من وضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحًا كبيرًا حيث ناهزت الـ١٠٠ مليون مشاهدة على قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب” الشهير.

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