هاني سلامة لـ"العين الإخبارية": "قمر هادي" أصعب مسلسل في حياتي

أكد الممثل المصري هاني سلامة أن مسلسل "قمر هادي" الذي يُعرَض في شهر رمضان الحالي، يعدّ "أصعب عمل قدَّمه في حياته" بسبب تركيزه على الجانب النفسي للشخصية المحورية، والشخصيات المحيطة به في جميع المشاهد.

وأضاف سلامة لـ"العين الإخبارية"، أن العمل كان مرهقاً جداً، وأن كافة المشاهد بلا استثناء كانت صعبة نتيجة التركيز الشديد في كل جملة وما تحمله من دلالة نفسية.





وأبدى الممثّل المصري سعادته بِتلقّي أول تهنئة عند عرض الحلقة الأولى من والدته المقيمة في النمسا، مؤكداً أن هذا الاتصال أشعره براحة شديدة بعد الإرهاق الذي انتابه أثناء التصوير، وهو ما جعله يتفاءل ويتوقع نجاحاً كبيراً.

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وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال: "أتابعها، ولكني لا أتأثر بها لأنها من وجهة نظري عالم افتراضي يساعدني على قراءة أشياء ومتابعة أحداث كثيرة، لكنه لا يجب أن يكون مصدراً لتكوين أحكام أو اتخاذ قرار، كما أني لا أراها مؤشراً على نجاح أعمالي أو فشلها".

وفسَّر سلامة ابتعاده عن وسائل الإعلام بأنه لا يحب الظهور أمام الناس إلا من خلال عمل جديد يراه جديراً بتقديمه بغية إسعاد جمهوره.

وحول الغياب عن شاشة السينما ذكر هاني سلامة: "أنا غائب عن السينما منذ ٨ سنوات، وأتمنى العودة إليها قريباً، خصوصاً أن بداية توهُّجي فنياً كانت عبر شاشة السينما".

ودافع سلامة عن اتهام جيله بتقديم أعمال سطحية، إذ يعتبر نفسه مهموماً بالواقع الاجتماعي، ,أكبر دليل على ذلك مسلسل "الداعية" وأيضاً "نصيبي وقسمتك".



