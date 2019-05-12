عاصي الحلاني يطرح “أنساك ربي” بمناسبة الشهر الفضيل

بمناسبة شهر رمضان، أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني دعاءً بهذه المناسبة بعنوان “أنساك ربي” كلمات نزار فرنسيس تسجيل استديو طوني سابا.

ويقول الدعاء: أنساك ربي وأنت لا تنساني.. ‎‏أكرّر خطيئتي وأنت تسامحني.. ‎‏تعطيني.. ولا تسأل.. ‎‏تسامحني.. ولا أخجل.. ‎‏فكم انت عظيم يا الله.. ‎‏وكم انا وضيع أمام عظمة عطائك..

من جهة اخرى، نشر عاصي الحلاني صورة تجمعه بالفنانة اليسا ومصمم الازياء العالمي ايلي صعب وبعض الاصدقاء وقال “ما اجمل اللقاء مع من تحب بصدق”.

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نذكر ان عاصي يعمل على ألبومه الجديد الذي سيتضمن اغنيات بلهجات عدة منها مصرية، لبنانية وبدوية لارضاء جميع الاذواق.

ومن المتوقع ان يتعاون الحلاني مع أشهر وأهم الشعراء والملحنين والموسيقيين، في حين تتولى شركة روتانا انتاج الألبوم.

وكان فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي”، من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، آخر أعمال عاصي الحلاني، والذي صوّره في المكسيك تحت ادارة المخرج المخرج عادل سرحان.