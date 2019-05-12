محمد صبحي يُؤكِّد أنّ زوجته ارتبطت به لإعجابها بـ"صوابع قدمه"

أكد الفنان محمد صبحي أن زوجته الراحلة نيفين رامز، كشفت له خلال فترة الخطوبة أن إعجابها بشكل أصابع قدميه بعد أن رأتها خلال كواليس مسرحية "هاملت"، كان سبب قبولها الزواج منه.

وأضاف صبحي خلال حواره لبرنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر قناة «TeN»، الذي يقدّمه عمرو عبدالحميد والممثلة جيهان خليل، قائلا: "الحب ينتهي عندما يكتشف كل شخص الآخر"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص ينجذبون للطرف الآخر بسبب الشكل وعندما ينتهي الجمال ينتهي الحب.

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وبيّن صبحي أنه يرفض ما يقوله الرجال عن النساء وتعليقاتهم على شكلهن، مشيرًا إلى أنه وزوجته كانا يتعمّدان الظهور أمام بعضهما في أسوأ صورة، وأن زوجته لم تضع أمامه أي مواد تجميلية.

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واسترجع صبحي ذكرياته عندما ذهب إلى الفنان فؤاد المهندس ليعرفه إلى خطيبته، فقاطعه الفنان الراحل وقال له إن هذه الفتاة هي أخته، موضحًا أنه أدرك بعد الشبه الكبير بينه وبين زوجته.

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