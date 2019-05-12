شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "علامة استفهام" يواصلون التصوير اليوم فى الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "علامة استفهام"، للفنان محمد رجب، تصوير بعض المشاهد بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، فى محاولة لإنهاء المشاهد والحلقات المتبقية من أحداث المسلسل والذى يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، خلال شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.