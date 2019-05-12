فن ومشاهير

فرقة مسرح الشمس تشارك فى فعاليات معرض الكتاب بفيصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أن عرض " ست الدنيا " من انتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة ، و ذلك بين التاسع واالخامس عشر  من شهر رمضان فى تمام التاسعة مساء.

 

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و أضافت " الحكيم" ان الفرقة تشارك أيضا بالمعرض بعدد من ورش الفنون التشكيلية لرواد المعرض بالمجان. " ست الدنيا " هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.

 

 

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