زياد برجي ينعي البطريرك بطرس صفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان اللبناني زياد برجي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان.

وعلق: "بكل أسف فقنا اليوم على خبر حزين ومؤسف، اليوم خسرنا شخصية دينية كان إلا تأثير كبير بالخير والسلام والمحبة، شكرا لكل ما قلت وما فعلت، صلي لأجلنا من جنات خلودك".

يذكر أن البطريرك بطرس صفير، رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 99 عاما.