ماجدة الرومي تنعي البطريرك بطرس صفير بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان.

ونشرت "ماجدة" صورة له، وعلقت: "البطريرك صفير، كالأرز في لبنان، عاش شامخ الجَبين، وكالأرز في لبنان كلما تعمَّقت جذورُه في تراب الوطن ارتفع صوب السما. ".

وتابعت: "مئة عام عاشها تحت الشمس، ولألف عام سنبت مجدا وفخرًا وإيمانا راسخًا بلبنان، إلى الخلود مع القديسين الأنقياء، يا غبطة البطريرك صفير".

يذكر أن البطريرك بطرس صفير، رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 99 عاما.

