محمد صبحي يعيد "خيبتنا" في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يستعد النجم محمد صبحي لإعادة عرض مسرحية " خيبتنا " ثاني أيام عيد الفطر بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسمها الأول بمسرح محمد صبحي بمدينة "سنبل " ويجري حاليًا الفنان القدير بروفات على مسرحية جديدة تحمل اسم " هنوريكو النجوم في عز الظهر". مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي وسماح السعيد وندى ماهر والفنانة سميرة عبد العزيز وبوسي الهوارى وميرنا زكري وعبير فاروق والفنان القدير شوقي طنطاوي والوجد الجديد حازم القاضي. يذكر أن مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى علم الجينات.

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