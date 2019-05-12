لأول مرة.. أضخم حفل "Music Gate Festival" في عيد الفطر

يحيى كل من النجم محمود العسيلي و باند شارموفرز، و نجوم الراب زاب ثروت و ساري هاني، لأول مرة

أضخم حفل "Music Gate Festival"، و ذلك يوم الجمعةالموافق 14 يونيو الشهر المقبل، في مركز المنارة الدولي، بالتجمع الخامس، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءٌ.