شاهد.. أول ظهور لتامر فرج في الحلقة السابعة من مسلسل "قمر هادي"

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أعلن الفنان تامر فرج أن أول ظهور له في مسلسل "قمر هادي"، سيكون في الحلقة السابعة التي تُعرض الليلة علي شاشة ON E، في تمام الساعة الساعة 11 مساءً.
وكتب تامر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "اول ظهور ليامتهيألى هيبقى النهارده فى الحلقه السابعه من مسلسل قمر هادى".
وتابع: "بقول متهيألى لأن المخرج رؤوف عبد العزيز عاملنا احنا كمان كممثلين ساسبنس عالى ومش مفهمنا اى حاجه مش انتوا بس..
يذكر أن مسلسل "قمر هادي" يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2019، ويقوم ببطولته كل من: هاني سلامه، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، ديانا هشام، تامر فرج، مراد مكرم، مريم حسن، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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